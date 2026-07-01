Gimenez partecipa nel finale alla festa del Messico: la sua pagella

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Santiago Gimenez protagonista nel finale della vittoria del Messico sull'Ecuador ai sedicesimi del Mondiale: la sua pagella

Il Messico continua a sognare in grande. Dopo il Canada, anche il secondo paese ospitante fa il suo dovere e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale. In uno Estadio Azteca pieno e caloroso come poche volte, la nazionale del CT Aguirre ha sconfitto il talentuoso ma forse ancora inesperto Ecuador con il risultato di 2-0. Decisivi i gol segnati a metà primo tempo, uno dopo l'altro, da Quinones e Raul Jimenez. Nel quarto d'ora finale, più recupero, spazio anche per Santiago Gimenez.

LA PAGELLA DI SANTIAGO GIMENEZ CON IL MESSICO

Il centravanti del Milan Santiago Gimenez è entrato al 74° per cercare di dare il suo contributo nei minuti finali della gara in cui il Messico ha dovuto conservare il risultato. Dunque un quarto d'ora più il tempo di recupero per l'attaccante rossonero che, comunque, anche sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria, è stato premiato con un 6.5 in pagella da ESPN Mexico. Questa la sua valutazione scritta: "L'attaccante ha partecipato alla manovra offensiva, ma non è riuscito a saltare l'uomo nel dribbling né a creare una chiara occasione da gol".