La pagella di Maignan contro la Svezia: "Infastidito solo dal caldo"

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Serata tranquilla per Mike Maignan contro la Svezia: il portiere del Milan è praticamente inoperoso. La sua pagella a cura della Gazzetta

La Francia di Didier Deschamps, tornato ieri in panchina dopo alcuni giorni di lutto per la scomparsa della madre che lo hanno visto tornare in patria e saltare l'ultima gara del girone, continua il suo percorso da schiacciasassi. Demolita anche una Svezia modesta ai sedicesimi di finale del Mondiale: 3-0 il netto risultato finale, grazie alla doppietta di Mbappè e alla rete siglata da Barcola. Una serata particolarmente tranquilla anche per Mike Maignan che si è goduto lo spettacolo senza dover sporcarsi i guantoni più di tanto.

MAIGNAN INFASTIDITO SOLO DAL CALDO: LA SUA PAGELLA

Questa mattina la Gazzetta dello Sport propone la pagella di Mike Maignan, premiato con il voto di 6 che racconta bene quella che è stata la sua partita. Il portiere e capitano del Milan è stato pressochè inoperoso per 90 minuti. Questa la valutazione che la rosea ha condiviso su Mike Maignan: "Spaventato un paio di volte, ma mai impegnato seriamente. L’infastidisce solo il caldo".