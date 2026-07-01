Bianchin: "La prima scelta è sempre stata Gonçalo Ramos"

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La priorità assoluta del Milan era il nuovo numero 9 e la prima scelta in tal senso è sempre stata Gonçalo Ramos

Il nuovo numero 9 del Milan è Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese è stato ufficialmente presentato dal club rossonero ieri come primo nuovo acquisto milanista: si aggregherà alla squadra di Ruben Amorim solo una volta che avrà terminato il Mondiale prima e le vacanze poi. Sarà il settimo giocatore lusitano della storia del Diavolo ma soprattutto è l'acquisto più oneroso di sempre per il club. Il collega Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport ha commentato questa trattativa andata in porto.

MILAN, GONCALO RAMOS È SEMPRE STATO LA PRIMA SCELTA

Il commento di Luca Bianchin a margine dell'ufficialità di Gonçalo Ramos come nuovo calciatore del Milan: "Cardinale, quando ha voltato pagina con il licenziamento di Furlani, Tare, Moncada e Allegri, ha deciso di prendere in mano la situazione. La priorità del club è sempre stato il numero 9 e il numero 9 è arrivato, molto prima del previsto. Ramos non è stato l’unica preferenza di Amorim, che non è tipo da forzare la mano su un nome - Nicolas Jackson, ad esempio, è stato considerato – ma la prima scelta è sempre stata Gonçalo".