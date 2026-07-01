Vendita San Siro, Sala: "Perché qualcuno che era interessato non ha fatto ricorso? Perché non era interessato, questa è la verità storica"

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Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare della vendita di San Siro a Milan ed Inter e alle polemiche che ne sono scaturite

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della vendita dello stadio Giuseppe Meazza a Milan ed Inter e delle polemiche che sono seguite al bando indetto dal Comune per la vendita dell'impianto sportivo e delle aree circostanti. Queste le sue parole riportate da C&F.

VENDITA SAN SIRO, LE PAROLE DEL SINDACO SALA

"Io ribadisco, noi non eravamo nemmeno tenuti a fare una gara, però faccio un’osservazione a chi dice che i tempi erano brevi. Se qualcuno sostiene che i tempi sono stati brevi e avrebbe potuto partecipare, era semplicissimo, poteva chiedere una proroga. Sono tutte sciocchezze. Perché qualcuno che era interessato non ha chiesto una proroga? Perché qualcuno che era interessato non ha fatto ricorso? Perché non era interessato, questa è la verità storica. Dopodiché proveranno a dire tutto quello che vogliono. Però noi siamo con la coscienza più che a posto".