Pjanic: "Alajbegovic lo vogliono in tanti in Italia: potrebbe fare molto bene in A"

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Miralem Pjanic conferma che ci sono diversi club italiani su Kerim Alajbegovic, talento bosniaco per il quale è intermediario di mercato

Questa notte alle ore 2, a San Francisco, gli Stati Uniti scendono in campo per i sedicesimi di finale del Mondiale e affronteranno l'ostica Bosnia Erzegovina, capace di qualificarsi tra le migliori terze dopo la fase a gruppi. Nella Nazionale balcanica si sta mettendo in vetrina il talento 18enne di Kerim Alajbegovic, già finito sotto i riflettori dopo l'eliminazione dell'Italia agli spareggi. Sul giocatore c'è l'interesse di diversi club, tanti di questi italiani. Lo ha confermato Miralem Pjanic, suo connazionale e intermediario di mercato, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

ALAJBEGOVIC LO VOGLIONO IN TANTI IN ITALIA

Il commento di Miralem Pjanic sul talento bosniaco Kerim Alajbegovic, di cui è intermediario e che è cercato da diverse squadre, molte italiane: "Alajbegovic ha talento e la testa giusta. A 18 anni non ha paura del pallone né di puntare l’uomo: è destinato a fare una grande carriera. Ora bisogna scegliere il progetto giusto perché lo vogliono in tanti in Italia e potrebbe fare molto bene in Serie A. Vedremo cosa succederà in estate, ma il salto in avanti è vicino. Prima, però, proviamo a farne uno tutti insieme a Santa Clara"