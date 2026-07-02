Dopo Liberali, il Como prova un altro sgambetto al Milan: ha chisto informazioni su Gonçalo Inacio

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La corsa a Mattia Liberali è stata vinta dal Como che ha beffato il Milan, il quale ha provato fino alla fine a convincere il giocatore in rossonero dopo aver ceduto un anno a a zero al Catanzaro con troppa leggerezza. Nonostante il Diavolo offrisse di più e nonostante ieri siano scesi in campo anche Ruben Amorim e Gerry Cardinale che hanno parlato direttamente con lui e con i suoi agenti, il giovane trequartista ha preferito il progetto della squadra di Fabregas.

Come riporta il Corriere della Sera, con i sei milioni che verserà al Catanzaro (la metà andranno poi al Milan che quando lo ha ceduto ha mantenuto il 50% sulla rivendita) il Como ha già investito in questo mercato quasi 100 milioni di euro. E non intende fermarsi qui visto che i lariani sono ora alla ricerca di un nuovo difensore: oltre a contendere all'Inter sia Solet dell'Udinese che Chalobah del Chelsea, il club biancoblu ha chiesto informazioni anche su Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, che è nel mirino anche del Milan.