Mondiali, Belgio-Senegal 3-2: zero minuti per Saelemaekers e De Winter

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Sotto di due gol fino all'86', il Belgio ha compiuto una clamorosa rimonta e ha battuto 3-2 il Senagal dopo i supplementari

Grazie ad una clamorosa rimonta contro il Senegal, il Belgio ha stappato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale dove affronterà gli Stati Uniti che qualche ora dopo hanno eliminato la Bosnia ai sedicesimi. Sotto di due gol fino all'86' (Diarra e Sarr), la nazionale di Rudi Garcia sembrava ormai destinata a salutare la competizione e invece nel giro di tre minuti ha segnato due reti con Lukaku e Tielemans, portando così la gara ai supplementari.

Quando ormai tutti pensavano che la qualificazione si sarebbe decisa ai rigori, ecco un altro colpo di scena nel recupero del secondo tempo supplementare: l'arbitro, dopo aver rivisto l’episodio al VAR, ha concesso un rigore al Belgio che è stato poi trasformato dal capitano Tielemans. Grande festa per la nazionale belga e anche per i due giocatori del Milan che ne fanno parte, cioè Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, i quali sono rimasti entrambi in panchina per 120'.