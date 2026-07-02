Amorim vuole valutare Comotto in raduno: i numeri del 2008 nella scorsa stagione

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I numeri nella passata stagione di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan che Ruben Amorim vorrà valutare in raduno

Nel corso della mattinata di oggi è andato in scena a Casa Milan un incontro conoscitivo tra i rappresentanti di Christian Comotto e il nuovo board del Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, da questo colloquio è emerso che Ruben Amorim si poterà con sé il classe 2008 per valutarlo nel corso del ritiro per poi decidere se introdurlo in pianta stabile in prima squadra oppure girarlo per un altro anno in prestito.

Nella scorsa stagione, infatti, Comotto ha vestito la maglia dello Spezia, club retrocesso in Serie C dopo una stagione molto complicata. Per il centrocampista rossonero il bilancio dell'esperienza ligure è stata invece molto positiva, al netto di questa delusione, le 30 presenze tra Serie B e Coppa Italia per totale di 1350'.