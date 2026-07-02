Mondiali, gli Stati Uniti di Pulisic agli ottavi dopo il 2-0 alla Bosnia: il rossonero in campo 88'
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Gli Stati Uniti di Pulisic hanno strappato il pass per gli ottavi del Mondiale grazie al 2-0 alla Bosnia. In gol Balogun e Tillman
Gli Stati Uniti di Christian Pulisic hanno sconfitto 2-0 la Bosnia e hanno conquistato così la qualificazione agli ottavi del Mondiale dove affronteranno il Belgio che qualche ora prima aveva eliminato il Senegal. La nazionale di Pochettino è passato in vantaggio al 45' del primo tempo con Balogun che poi nella ripresa è stato espulso al 64' lasciando in inferiorità numerica la sua squadra.
Nonostante l'uomo in meno, gli americani hanno trovato il raddoppio all'82' con Tillman. Buona prestazione di Pulisic che è partito titolare ed è rimasto in campo fino all'88' prima di essere sostituito da Pepi. Ora gli ottavi l'attende la sfida contro il Belgio dei suoi due compagni di squadra al Milan, Alexi Saelemaekers e Koni De Winter.
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