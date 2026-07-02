USA, Pulisic sull'espulsione di Balogun: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte"

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Christian Pulisic, nel post-partita di Stati Uniti-Bosnia, ha commentato l'espulsione nel secondo tempo del suo compagno di squadra Balogun

Gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale dove affronteranno il Belgio. La squadra del ct Mauricio Pochettino ha portato a casa la vittoria nonostante abbia dovuto giocare oltre metà secondo tempo in uno in meno a causa dell'espulsione di Balogun. Anche in inferiorità numerica gli americani sono riusciti a conquistare il successo, anzi sono anche riusciti a raddoppiare all'82' con Tillman.

Nel post-partita, Christian Pulisic, in campo per 88' prima di essere sostituito da Pepi, ha commentato così la reazione della squadra statunitense dopo l'espulsione di Balogun: "Abbiamo dovuto dare il massimo per questa partita - le parole dell'attaccante del Milan riportate da ESPN -. Non è andata esattamente come previsto con il cartellino rosso, ma questo dimostra che siamo una buona squadra. Durante la pausa per idratarci, ci siamo detti: 'Ecco cosa serve per essere una squadra davvero forte'. E ci siamo riusciti".