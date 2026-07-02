Mercato Milan: Jorge Mendes sta lavorando con lo Sporting Lisbona anche per imbastire l'affare Trincao

vedi letture

Dopo Gonçalo Ramos, Jorge Mendes è al lavoro per provare a portare al Milan anche un altro dei suoi assistiti

Oltre che per Gonçalo Inacio, che sembra essere il primo nome della lista dei desideri di Ruben Amorim per rinforzare la difesa del suo Milan, il Diavolo starebbero guardando in casa Sporting Lisbona anche per un altro giocatore, vale a dire Francisco Trincao, attaccante esterno mancino che il neo tecnico milanista vorrebbe tornare ad allenare e piazzare sulla fascia destra. Dopo Gonçalo Ramos, Jorge Mendes è al lavoro per provare a portare al Milan anche un altro dei suoi assistiti.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che a sinistra, con Rafael Leao che è in uscita, a giocarsi il posto nell'attacco del Diavolo saranno Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Attenzione però all'interesse del Liverpool per l'americano che i Reds vorrebbero come erede di Salah.