Calciomercato MN - Mattinata di incontri, arrivati a Casa Milan anche gli agenti di Bondo

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Mattinata di incontri a Casa Milan: arrivati pochi minuti fa anche gli agenti di Warren Bondo. Da definire il futuro del centrocampista

Continua il via vai di agenti e procuratori a Casa Milan: dopo l'incontro con gli agenti di Jashari ora la dirigenza rossonera prenderà parte ad un meeting con l'entourage di Warren Bondo. Il classe 2003 ha speso l'ultima stagione in prestito alla Cremonese, poi retrocessa. Ora il rientro in rossonero, in attesa di capire quali sono i piani di Ruben Amorim per lui.

L'incontro odierno, innanzitutto conoscitivo, servirà a mettere le basi per il futuro del centrocampista. Nelle prossime ore emergeranno ulteriori dettagli e si capirà se l'ex Monza potrà essere portato in tournée oppure si cercherà subito una sistemazione fuori dal Milan.