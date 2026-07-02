Milan, Tomori verso l'addio: probabile ritorno in Premier League

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Fikayo Tomori, che è in scadenza con il Milan nel 2027, potrebbe tornare a giocare in Inghilterra dopo cinque anni e mezzo in rossonero

Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e i nuovi innesti saranno con probabilità almeno due, soprattutto se, come sembra, ci sarà anche l'addio di Fikayo Tomori. Come spiega stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è in uscita perchè è in scadenza nel 2027 e non pare esserci l'intenzione del club di via Aldo Rossi di rinnovare il suo contratto.

E così, per evitare di perderlo a zero, il Diavolo punta a venderlo durante questa finestra di mercato estivo. Ma dove potrebbe essere il futuro di Tomori che era sbarcato a Milanello a gennaio 2021? Lo scenario più probabile è il ritorno in Inghilterra dove ha già indossato le maglie di Chelsea, Brighton, Hull City e Derby County.