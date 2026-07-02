MN - Tonali: "Tornare al Milan? Se un giorno ci sarà l'opportunità..."
Sandro Tonali è in partenza per Londra dove svolgerà le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore del Tottenham che verserà 116 milioni di euro tra parte fissa e bonus nelle casse del Newcastle. Al suo arrivo a Malpensa prima di salire sull'aereo, l'ex centrocampista del Milan, che diventerà il giocatore italiano più pagato di sempre, ha rilasciato queste parole ai microfoni dei giornalisti presenti: "Sono tanto felice. Abbiamo deciso di cambiare e sono pronto per questa nuova avventura".
Tonali ha poi commentato anche il possibile arrivo in Nazionale di Paolo Maldini come nuovo dt: "Non abbiamo ancora parlato, ma sarebbe una grande emozione tornare a lavorare con lui".
Sul suo possibile ritorno in Italia, l'ex rossonero ha invece spiegato: "Ad oggi è sempre stato difficile. Non c'è mai stata l'opportunità di tornare in Italia. Se il mio sogno è tornare al Milan un giorno? Scherzando ne parliamo sempre, ma credo che se un giorno ci sarà l'opportunità ne parleremo seriamente".
Sandro partito con la Moglie Giulia Pastore, Giuseppe Riso e l’Agente FIFA Marianna Mecacci.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan