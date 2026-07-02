D’Amico sottolinea: “La filiera è evidente: Mendes, Amorim, Goncalo Ramos”
D’Amico commenta l’arrivo di Goncalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus.
Durante l'ultima puntata di Tutti Convocati, su Radio 24, il procuratore Andrea D'Amico è intervenuto per commentare l'affare Goncalo Ramos, arrivato in rossonero per una cifra pari a 74 milioni di euro più bonus. Queste le sue parole.
"Sicuramente a livello sportivo Amorim ha voluto a tutti i vostri Goncalo Ramos già prima in Inghilterra, adesso ha chiuso il cerchio portandolo al Milan. La filiera è abbastanza evidente, Mendes, Amorim, Goncalo Ramos, quindi purtroppo in situazione di monopolio in un momento di crisi societaria, poi comunque certe valutazioni sono un po' più alte di quelle che ci si aspetta"
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