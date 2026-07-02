Vitinha in vista di Portogallo-Croazia: "Luka Modric è un punto di riferimento per me"
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Vitinha, centrocampista del Portogallo, ha ribadito ancora una volta che Luka Modric, che affronterà nei sedicesimi del Mondiale, è il suo idolo da sempre
Il centrocampista del Portogallo Vitinha è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Croazia valida per i sedicesimi del Mondiale. Il giocatore del PSG si troverà di fronte Luka Modric, da sempre suo grande idolo e modello: "Luka Modric è un punto di riferimento per me, l'ho detto molte volte - riporta A Bola -. Com'è giocare con Cristiano Ronaldo e contro Luka Modric? È un piacere per me, una fonte di orgoglio.
Vorrei anche condividere qualcosa in più con Luka Modric: mi è sembrato una persona davvero brava e gentile. Oltre ad essere grandi giocatori, sono anche grandi persone. E la verità è che uno di loro dovrà interrompere questo percorso e chiaramente io spero che sia Luka Modric".
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