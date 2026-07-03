Romagnoli saluta la Lazio alla contestazione per Lotito: "Sappiamo la situazione quale sia"

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Alessio Romagnoli saluta i tifosi della Lazio direttamente dal palco della contestazione al presidente Claudio Lotito

Dopo quattro stagioni, l'ex capitano del Milan Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Per lui si aprono le porte del Qatar e in particolare dell'Al-Sadd: già a gennaio era stato sul piede di partenza ma alla fine era rimasto. Questa volta invece arrivano i saluti. Addio ufficiale che viene annunciato dallo stesso Alessio Romagnoli fuori dal Flaminio dove si è tenuta ieri una manifestazione dei tifosi biancocelesti contro il Presidente Claudio Lotito: il calciatore è intervenuto direttamente dal palco.

ROMAGNOLI DICE ADDIO AI TIFOSI DELLA LAZIO

Il saluto di Alessio Romagnoli ai tifosi della Lazio direttamente dal palco della manifestazione contro Lotito: "Ciao ragazzi. Approfitto di questo video per augurarvi buona giornata e per salutarvi e ringraziarvi. Dopo quattro anni lascio questo club, siete stati fondamentali per me. Mi avete dato tantissimo amore, non lo dimenticherò mai iI rammarico è non avervi salutato allo stadio come era giusto che fosse, ma sappiamo la situazione quale sia. Ci rivedremo presto sugli spalti, su questo non c'è dubbio"