Primo Piano Milan in chiusura per Gila: contratto da 5 milioni per 5 anni. Tra lunedì e martedì si può chiudere anche con la Lazio

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Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan è vicino a chiudere l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio. Pronto un contratto da 5 milioni per 5 anni

Dopo Gonçalo Ramos, il Milan è vicino a chiudere un altro grande colpo di mercato, stavolta in difesa: come scrive Gianluca Di Marzio su Instagram, infatti, il club di via Aldo Rossi è ad un passo da Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio. I rossoneri, che hanno raggiunto un accordo con il giocatore e il suo agente per un contrato da 5 milioni di euro netti per cinque anni, puntano a chiudere tra lunedì e martedì anche con i biancocelesti che chiedono intorno ai 30 milioni di euro (25 milioni di parte fissa più 5 di bonus). Il Diavolo ha sorpassato Napoli e Atalanta che erano anche loro sulle tracce dell'ex difensore del Real Madrid.

Scrive Di Marzio su Instagram: "Mario Gila a un passo dal Milan! Accordo raggiunto con il giocatore e l'agente: il difensore guadagnerà 5 milioni di euro netti per 5 anni. Tra lunedì e martedì i rossoneri contano di chiudere anche con la Lazio (sapendo che la richiesta è di 30 milioni di euro), ma il giocatore è ormai in pugno al Milan dopo il blitz di ieri. Napoli sorpassato anche sull’offerta al giocatore: il club campano non aveva neanche l’accordo con la Lazio, considerando che prima dovrà fare delle uscite".