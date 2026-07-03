Leao addio ma servono almeno 60 milioni: Milan al lavoro con gli agenti

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L'avventura di Rafael Leao con il Milan è ai titoli di coda: il club chiede almeno 60 milioni per la cessione, agenti al lavoro

Non può bastare una prestazione "alla Leao" come quella che si è vista questa notte nella gara tra Portogallo e Croazia: il Milan ha deciso e con Rafael Leao sarà addio dopo sette stagioni. È chiaro che il futuro del numero 10 portoghese sarà definito in maniera più puntuale una volta che sarà terminata la sua esperienza al Mondiale ma intanto Milan ed entourage del calciatore iniziano a lavorare sull'uscita di Rafa dal Milan, come anticipato ieri pomeriggio dalla redazione di MilanNews.it.

MILAN-LEAO: È ADDIO

Questa mattina la Gazzetta dello Sport conferma l'incontro tra la squadra mercato del Milan e uno dei rappresentanti legali di Leao, riportato ieri da MilanNews.it. In questo contatto le parti hanno messo sul tavolo quello che era già emerso nell'ultimo mese tra indiscrezioni e dichiarazioni alla luce del sole: le strade di Milan e Rafael Leao si separeranno. Dopo sette anni e con un allenatore come Amorim che ha un modo di giocare ben preciso e con caratteristiche ben definite, Rafa non troverebbe terreno fertile; d'altro canto, lo stesso giocatore ha chiaramente manifestato la volontà di andare a giocare in Premier o in Liga, alla ricerca di nuove sfide professionali. Tutto verrà definito meglio dopo il Mondiale ma l'intenzione di separarsi, ora, sembra chiara a tutti.

MILAN, PER LEAO ALMENO 60 MILIONI

Secondo quanto è emerso dall'incontro di ieri, il Milan ha fissato il prezzo minimo a cui vorrebbe vendere Leao e lo ha comunicato all'entourage del calciatore. I rossoneri chiedono non meno di 60 milioni di euro. Ora la palla passa agli agenti che dovranno trovare l'offerta giusta, sperando anche che il Mondiale possa fare da vetrina: al momento non ci sono state proposte serie, non dai campionati che interesserebbero a Leao. Emerge anche che, nonostante tutto, il Milan sarebbe aperto ad accogliere diverse formule, inclusa quella del prestito con obbligo di riscatto. Al momento sono arrivati interessamenti da Turchia e Arabia che non interessano il giocatore e sondaggi di Barcellona, Manchester United e Tottenham che non si sono, però, evoluti in nulla di più.