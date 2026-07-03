Capuano commenta: “Fa sorridere chi diceva che Ibra non contasse nelle scelte sportive”
Nel suo profilo X, il noto giornalista Giovanni Capuano ha commentato l’importanza di Ibrahimovic nel Milan in relazione al mancato arrivo di Liberali. Queste le sue parole.
“Dunque, il Milan perde Liberali che non vuole tornare dove è stato scartato per scelta di Ibrahimovic. Fa sorridere che chi oggi si scandalizza abbia idolatrato Ibra per due anni sostenendo cose al limite del sostenibile. Ad esempio, che non incidesse nelle scelte sportive, che fosse “parte della proprietà”, che bastasse non avere un ruolo ufficiale da dirigente per non contare nulla. La cosa incredibile è che continuano a dirlo anche adesso”.
Dunque, il #Milan perde #Liberali che non vuole tornare dove è stato scartato per scelta di #Ibrahimovic.— Giovanni Capuano (@capuanogio) July 2, 2026
Fa sorridere che chi oggi si scandalizza abbia idolatrato Ibra per due anni sostenendo cose al limite del sostenibile. Ad esempio, che non incidesse nelle scelte sportive,…
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan