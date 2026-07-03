Capuano commenta: “Fa sorridere chi diceva che Ibra non contasse nelle scelte sportive”

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Giovanni Capuano commenta il ruolo di Ibrahimovic all’interno del Milan.

Nel suo profilo X, il noto giornalista Giovanni Capuano ha commentato l’importanza di Ibrahimovic nel Milan in relazione al mancato arrivo di Liberali. Queste le sue parole.

“Dunque, il Milan perde Liberali che non vuole tornare dove è stato scartato per scelta di Ibrahimovic. Fa sorridere che chi oggi si scandalizza abbia idolatrato Ibra per due anni sostenendo cose al limite del sostenibile. Ad esempio, che non incidesse nelle scelte sportive, che fosse “parte della proprietà”, che bastasse non avere un ruolo ufficiale da dirigente per non contare nulla. La cosa incredibile è che continuano a dirlo anche adesso”.