Bortolazzi su Ramos: "A Parigi era più facile, lì giocano quasi esclusivamente all'attacco"

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Mario Bortolazzi, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos e delle prossime mosse dei rossoneri: queste le sue parole

Continua il lavoro del Milan sul mercato, con una programmazione che punta sia ai nuovi innesti sia alla definizione della rosa in vista della prossima stagione.

L'acquisto di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto uno dei primi tasselli del progetto della dirigenza, intenzionata a costruire una squadra competitiva, equilibrata e con numerose alternative. Allo stesso tempo vengono monitorate le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori fondamentali e il percorso di crescita dei giovani più interessanti. Tutti aspetti destinati a incidere sulle prossime scelte.

La società vuole mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e completo. Nel frattempo restano vivi i contatti con diversi club, mentre il mercato continua a essere seguito con grande attenzione alla ricerca delle migliori occasioni.

Intanto Mario Bortolazzi, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos e delle prossime mosse dei rossoneri: "Io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo. Modric ha quarantuno anni, mentre Rabiot non si sa se rimarrà. È quella la zona dove si costruisce di più e dove manca principalmente qualcosa, In attacco poi Gonçalo Ramos sarà anche bravo, ma non so se possa fare la differenza al Milan. Inoltre la spesa effettuata mi sembra un po' esagerata. Nel Psg non ha fatto il titolare, ma anche da alternativa era tutto più facile, dato che a Parigi giocano quasi esclusivamente all'attacco".