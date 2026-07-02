Mondiali, Leao e Modric titolari in Portogallo-Croazia: si affrontano nei Sedicesimi di finale

Mondiali, Leao e Modric titolari in Portogallo-Croazia: si affrontano nei Sedicesimi di finaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:46News
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Portogallo-Croazia, valida per i Sedicesimi di Finale dei Mondiali. I due milanisti Leao e Modric titolari

Portogallo-Croazia, big match dei Sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, vede due rossoneri uno contro l'altro: Rafa Leao parte titolare e affronta Luka Modric. Queste le formazioni ufficiali.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo. CT: Martinez.

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic; Vlašić, Kovacic, Modric, Sucic, Baturina; Perisic, Budimir. CT: Dalic