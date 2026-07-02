Primo Piano Milan, giornata calda a Casa Milan: Leao, Fofana, Bondo e Jashari, il mercato passa dagli incontri

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Giornata di incontri a Casa Milan: argomenti all'ordine del giorno il futuro di alcuni giocatori i cui nomi sono caldi in ottica uscite

Come vi abbiamo raccontato passo dopo passo, quella di oggi è stata una giornata intensa dalle parti di Casa Milan, visto che il mercato rossonero è finalmente entrato in una fase sempre più operativa. Non solo idee, sondaggi o ragionamenti a distanza: oggi il club ha iniziato a mettere mano concretamente ad alcuni dossier delicati, soprattutto in uscita. Il filo conduttore è chiaro: prima capire chi può davvero fare parte del nuovo Milan di Ruben Amorim, poi alleggerire la rosa ed aggiungere altri nuovi innesti. In questo senso, i colloqui legati a Leao, Fofana, Bondo e Jashari raccontano una cosa precisa: il Milan sta provando a fare ordine.

LEAO, PRIMI CONTATTI PER EVITARE LO SCONTRO

Il dossier più pesante resta ovviamente quello di Rafael Leao. La nuova struttura dirigenziale rossonera ha avuto i primi contatti con l'entourage del portoghese per iniziare a costruire un percorso condiviso, che possa evitare la rottura frontare e trovare la soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa. Leao non è più intoccabile e il Milan valuta il suo cartellino tra i 60 e i 70 milioni di euro. Al momento non ci sono offerte concrete, ma Premier League e Liga restano le destinazioni più gradite al giocatore. Possibile anche una formula che possa agevolare l'operazione: quella del prestito - molto - oneroso con obbligo di riscatto.

FOFANA IN USCITA

In sede è andato in scena anche un incontro con l'entourage di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese rientra tra i nomi da monitorare in uscita, soprattutto in un reparto dove il Milan dovrà fare scelte precise. Il confronto è servito per fare il punto sulla posizione del giocatore, sulle eventuali opportunità di mercato e sulle prossime mosse. Tra queste una chiara: Fofana comincerà il ritiro con il Milan in attesa della sistemazione più giusta. Il francese è in uscita, ma va trovata la squadra che soddisfi sia il Milan che il calciatore.

BONDO, IL MILAN APRE ALLA CESSIONE

Discorso diverso per Warren Bondo. Dopo l'incontro con i suoi agenti, il Milan considera l'ex centrocampista di Monza a Cremonese cedibile nell'ottica dello sfoltimento della rosa. Il centrocampista avrebbe già ricevuto alcuni sondaggi dall'Inghilterra, anche se per ora non si parla ancora di offerte vere e propei. Dopo un anno e mezzo, di cui uno in prestito, è finita l'avventura rossonera di Bondo. Il club punta a recuperare almeno quanto speso a gennaio 2025.

JASHARI, UN CONFRONTO PER CAPIRE IL FUTURO

Infine Ardon Jashari. Il suo agente è stata in mattinata a Casa Milan per discutere il futuro dello svizzero, reduce da una prima stagione complicata anche a causa del grave infortunio rimediato a inizio anno. Per lo svizzero sarebbero comunque arrivate delle proposte, messe momentaneamente in stand-by dal Milan che vuole capire quale possa essere il suo ruolo nel nuovo progetto tecnico. L'idea di Amorim è quella di tenerlo, ma comunque ci sono delle opportunità che verranno poi valutate nel corso dell'estate.