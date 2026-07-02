Liberali al Como, Letizia: "Fabregas prende la riserva di quello che ha preso il Milan"

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Francesco Letizia ha detto la sua sulla scelta di Mattia Liberali che ha preferito andare al Como invece di tornare al Milan

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Francesco Letizia ha commentato così la scelta di Mattia Liberali che ha detto no al ritorno al Milan per abbracciare il progetto del Como: "Su Liberali mi permetto di sollevare una voce fuori dal coro, con il massimo rispetto per il ragazzo, che in tempi non sospetti abbiamo sostenuto e indicato come un talento da proteggere per il calcio italiano.

A chi dice oggi che il Milan si è fatto soffiare Liberali, chiedo: quanto ha giocato Liberali a Catanzaro da inizio stagione fino a fine gennaio e come mai? La risposta ha un nome ben preciso: Alphadjo Cissé, classe 2006 e titolare indiscusso fino all’infortunio che ne ha fermato la stagione.

Sapete dove sarà Cissé il 13 luglio? A Milanello, visto che il Milan lo ha acquistato a gennaio, con largo anticipo sulla concorrenza. Perché oggi nessuno lo sottolinea? Forse perché non alimenta una narrazione negativa e non fa guadagnare consenso a chi scrive e parla male del Milan".