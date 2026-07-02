Calciomercato Mercato Milan: Fofana è in uscita, i rossoneri spingono per i rinnovi di Camarda e Comotto

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che Fofana è in uscita dal Milan che invece sta spingendo per i rinnovi di Camarda e Comotto

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolar sul futuro di Fofana, Liberali, Camarda e Comotto:

MILAN, FOFANA IN USCITA: NON E' AL CENTRO DEL PROGETTO DI AMORIM

"Intanto il nuovo Milan targato Amorim sta valutando con attenzione la situazioni di alcuni giocatori già presenti in rosa. Vi voglio parlare in particolare di quattro giocatori, tre giovani e uno già affermato che qualche estate fa è stato preso per 20 milioni di euro, vale a dire Youssouf Fofana. Mi confermano che i suoi agenti stanno cercando una soluzione in uscita e mi dicono che il Milan è pronto ad ascoltare offerte. Di fatto Fofana non è al centro del progetto di Amorim, poi vedremo quale club potrà effettivamente prenderlo. Ad oggi non ci sono trattative avanzate, ma il giocatore è in uscita".

NIENTE RITORNO AL MILAN PER LIBERALI: HA SCELTO IL COMO

"Chi ha lasciato il Milan al 100% è Mattia Liberali che un anno fa è passato al Catanzaro, con il Diavolo che ha comunque mantenuto il 50% sulla futura rivendita. L'operazione tra Catanzaro e Como è chiusa, con i lariani che pagheranno la clausola rescissoria da sei milioni, tre dei quali andranno appunto al Milan. Liberali firmerà un contratto di cinque anni con il Como che è sempre stato avanti in questa corsa. Cardinale ha fatto una call con il giocatore per provare a convincerlo a tornare in rossonero, ma il Como è sempre stata la squadra più vicina a lui. Liberali guadagnerà un milione di euro netto più bonus a stagione. Il giovane trequartista svolgerà nelle prossime ore le visite mediche direttamente in Galles dove si trova con la nazionale italiana".

IL MILAN SPINGE PER I RINNOVI DI CAMARDA E COMOTTO

"Nelle scorse ore, c'è stato invece un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e chi gestisce gli interessi di Camarda e Comotto. Le parti hanno discusso del futuro che il Milan ha in mente per questi due ragazzi che verrano valutati da Amorim, ma intanto il club di via Aldo Rossi sta spingendo per arrivare al rinnovo di contratto di Camarda e Comotto che sono in scadenza nel 2028. I dialoghi tra le parti sono ben avviati, non ancora chiusi, non ci sono ancora trattative avanzate, ma se ne riparlerà perchè l'idea del Milan è di prolungare i loro contratti, dimostrando così grande fiducia in questi due giovani calciatori".