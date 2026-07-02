Milan, sondaggio del Tottenham per Leao ma non è la prima scelta di De Zerbi

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Claudio Raimondi riferisce alcuni aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao che è finito nel mirino del Tottenham

Ultime novità sul mercato del Milan da Claudio Raimondi che a SportMediaset su Italia Uno ha spiegato che per la difesa piace molto un profilo esperto come Virgil Van Dijk che potrebbe diventare un'opportunità intrigrante per i rossoneri. Tutto dipenderà dal giocatore olandese che, dopo tanti anni al Liverpool, potrebbe voler fare una nuova esperienza. Il difensore ha un contratto fino al 2027 e ha un ingaggio molto alto da circa 11 milioni di euro. Il Diavolo potrebbe mettere sul piatto un biennale da 7 milioni a stagione. Ovviamente ci sarebbe poi da trovare un accordo anche con il Liverpool.

Sempre per il futuro della difesa, il Milan continua a seguire con grande interesse Gonçalo Inacio per il quale lo Sporting Lisbona però chiede almeno 35-40 milioni di euro. Si è ormai raffreddata invece la pista che porta al centrocampista Morten Hjulmand, il quale è ad un passo dall'Atletico Madrid. Intanto, c'è stato un sondaggio per Rafael Leao da parte del Tottenham che sta cercando un nuovo attaccante esterno, anche se il portoghese non è la prima scelta di De Zerbi. Gli Spurs hanno comunque chiesto informazioni al Milan che chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 10.