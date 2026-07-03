Milan su Mario Gila, la Lazio chiede 30 milioni di euro

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La Lazio chiede 30 milioni di euro per Mario Gila. Il Milan si è inserito con forza, c'è la concorrenza del Napoli di Manna e Allegri

Forte inserimento del Milan per Mario Gila, difensore della Lazio. Sullo spagnolo c'è da tempo anche il Napoli di Manna e Allegri, ma non c'è ancora un accordo con i biancocelesti. Il club di Claudio Lotito chiede 30 milioni di euro: il giocatore ha sì un solo anno di contratto, ma la squadra capitolina deve comunque corrispondere al Real Madrid il 50% di un'eventuale cessione. Racconta Gianluca Di Marzio che il Milan ha avuto contatti con l'agente del centrale e che un accordo sui termini contrattuali non sarebbe un probelma.

MILAN SU GILA, LA LAZIO CHIEDE 30 MILIONI

Le parole di Di Marzio a Sky: "Inserimento forte del Milan per Mario Gila, difensore della Lazio. Il Napoli si è mosso su grande anticipo, ha lavorato per avere un accordo verbale col calciatore ma non c’è ancora un accordo con la Lazio, che vuole 30 milioni di euro nonostante abbia un solo anno di contratto. Questo perché deve corrispondere il 50% di una futura vendita al Real Madrid. Nelle ultime ore si è inserito con forza il Milan. Ha avuto contatti con l’agente del calciatore: non ci sono problemi sul contratto. Vedremo se il Milan farà un’offerta alla Lazio per anticipare il Napoli. Di sicuro il Milan si inserisce su Mario Gila".