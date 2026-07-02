Fabrizio Romano conferma: "Nel idee del Milan Leao resta un giocatore in uscita e che può andare via da un momento all’altro"

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Fabrizio Romano conferma il nostro punto del pomeriggio: Rafa Leao non fa più parte del progetto Milan e rimane in uscita

Nel pomeriggio vi abbiamo raccontato (clicca QUI) dei contatti fra il Milan e l'entourage di Rafa Leao, con il portoghese che rimane in uscita. I rossoneri ne fanno una valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro, anche se c'è da dire che al momento non c'è nessun club di rilievo che si è mosso sul calciatore. Il portoghese rimane comunque sul mercato e dopo il Mondiale si cercherà velocemente una soluzione che soddisfi tutti, come conferma Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

FUTURO LEAO, ROMANO CONFERMA MN: RAFA IN USCITA

“Leao resta in uscita dal Milan. Posso dirvi che però confermo al 100% l’informazione. Nonostante sia arrivato un allenatore portoghese, nonostante Leao abbia fatto vedere qualche sprazzo di vero Leao nelle ultime due partite col Portogallo. Al di là di tutto quello che ha fatto parte della narrazione degli ultimi giorni per cercare di capire se ci fosse modo di ricomporre, oggi nelle idee del Milan Leao resta un giocatore in uscita e che può andare via da un momento all’altro. Durante il Mondiale Leao resta completamente concentrato sul campo, appena dopo va rivalutata la sua situazione. Non mi aspetto un Leao che abbia chance di rimanere al Milan. Ad oggi il piano è separarsi, fare cassa e ripartire da un progetto tecnico diverso. Il Milan condivide, è convinto che questa sia la soluzione ideale”.