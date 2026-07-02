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MN - Terminato l'incontro per Fofana: inizierà il ritiro con il Milan, ma il futuro resta aperto

MN - Terminato l'incontro per Fofana: inizierà il ritiro con il Milan, ma il futuro resta apertoMilanNews.it
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Oggi alle 19:24Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte di Antonio Vitiello
Terminato da poco l'incontro a Casa Milan tra i rappresentanti di Youssouf Fofana e il Milan: il punto della situazione

È terminato l'incontro a Casa Milan con i rappresentanti di Youssouf Fofana. Apprende la redazione di MilanNews.it che il centrocampista francese inizierà regolarmente il ritiro con la squadra rossonera, ma nel mentre si cercherà comunque una destinazione in vista di questa estate di calciomercato. 

Il Milan, infatti, continua a considerare Fofana in uscita, motivo per il quale resta al lavoto per trovare una nuova sistemazione. Al momento non ci sono decisione definitive, ma il dossier resta aperto: Fofana partirà con il gruppo, mentre sul mercato si lavorerà per trovargli la soluzione migliore per il futuro. 

di Antonio Vitiello