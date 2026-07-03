Assist di Leao, gol di Gonçalo Ramos: il Portogallo vince 2-1 grazie al Milan ed elimina la Croazia di Modric
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Il Portogallo batte la Croazia nei 16esimi dei Mondiali grazie all’assist e al gol dei due calciatori del Milan. Eliminato l’altro rossonero Modric
Cross di Rafael Leao, colpo di testa di Goncalo Ramos: con un gol al 94esimo (tra i 20 minuti di recupero totali del secondo tempo) tutto in salsa milanista, tra il (forse) passato Rafael e il futuro Gonçalo, il Portogallo (con Cristiano Ronaldo sostituito al minuto 81) batte la Croazia per 2-1 e si qualifica agli ottavi dei Mondiali. Disperazione per Luka Modric, autore di una prova di sostanza come tutti i suoi connazionali, beffata da un gol annullato per fuorigioco al 13esimo minuto di recupero del secondo tempo, ma i lusitani, stanotte vestiti di rossonero Milan, hanno avuto la meglio.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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