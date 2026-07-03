Pellegatti fa notare: “Il Milan ha preso Cissè che era titolare a Catanzaro, poi si è fatto male e Liberali ha inizato a giocare”

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Carlo Pellegatti parla di Cissè, acquistato dal Milan dal Catanzaro.

Pellegatti, nel suo canale YouTube, ricorda che il Milan ha preso Cissè dal Catanzaro che prima dell'infortunio era titolare al posto di Liberali. Queste le sue parole.

"Vediamo quando si riprende Cissé, che è arrivato dal Catanzaro ma è ancora un po' indietro, si sta allenando, mi sembra a Pescara. Liberali ha 'approfittato' dell'infortunio di Cissé perché il titolare era Cissé. Vediamo, qualcuno mormora che sia stata una delle solite trattative per portare a casa un giocatore, ma che in realtà non interessava, interessavano più altri giocatori ma hanno preso questo perché era l'opportunità del momento, senza crederci molto. A me han detto che Cissé invece sia molto bravo, il titolare del Catanzaro, quando il Catanzaro si è portato vicino ai primi posti della classifica giocava lui".