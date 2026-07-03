La Svizzera batte l'Algeria e accede agli ottavi: ancora zero minuti per Jashari
L'ultima partita del programma mondiale del 2 luglio, giocata alle 5 del mattino italiane, è stato il sedicesimo di finale tra Svizzera e Algeria. A vincere, come da pronostico, la Nazionale rossocrociata che ha segnato una volta per tempo, in entrambe le occasioni all'inizio. Risultato finale 2-0 con rete immediata di Breel Embolo su assist del solito scatenato Manzambi e raddoppio a inizio ripresa con il primo gol a un Mondiale dell'ex Bologna Dan Ndoye che ha fulminato con un gran tiro Zidane. Ancora zero minuti per Ardon Jashari.
SVIZZERA, ZERO MINUTI PER JASHARI
L'ultima apparizione di Ardon Jashari in campo risale all'esordio nel Mondiale della Svizzera: il centrocampista del Milan entrò in campo all'88° della gara contro il Qatar, con gli elvetici avanti di una rete. La partita poi è finita in parità ed è stata forse la prestazione peggiore della squadra di Yakin in queste settimane. Da quel momento per Jashari zero minuti in campo e sempre panchina, anche questa notte italiana contro l'Algeria. Negli ottavi di finale la Svizzera affronterà la vincente tra Colombia e Ghana.
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