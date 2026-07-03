Modric: "Futuro? Non è il momento. Lo scoprirete presto"
È un Luka Modric comprensibilmente e visibilmente deluso quello che si è presentato ai microfoni post Portogallo-Croazia 2-1, la sua ultima gara con la maglia del suo paese, terminata nel modo più amaro possibile: rete incassata all'ultimo e gol del pareggio annullato dal Var subito dopo. Il quotidiano croato Sportske Novosti ha riportato le dichiarazioni del fuoriclasse al termine della gara, che si sono aperte con una battuta controvoglia sul suo futuro e poi si sono concentrate sulla gara.
MODRIC, NON È IL MOMENTO DI PARLARE DI FUTURO
Luka Modric ha risposto così a chi gli ha chiesto del suo futuro: "Non è il momento di parlarne adesso. Lo scoprirete presto". Poi Modric ha commentato così la partita: "Possiamo analizzare la partita in due parti: nel primo tempo non siamo stati al nostro miglior livello, siamo rimasti piuttosto contratti, ma nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fenomenale. È stata una delle nostre migliori prestazioni, avremmo potuto chiuderla tranquillamente prima, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sprecato troppe occasioni, e poi sono successe alcune cose che per me hanno dell'incredibile. Ma tant'è. È difficile dire qualcosa di intelligente a caldo dopo la partita, non voglio dire la cosa sbagliata. Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato il secondo tempo, meritavamo di più, ma semplicemente il calcio è questo"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan