Modric: "Futuro? Non è il momento. Lo scoprirete presto"

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Luka Modric allontana le domande sul futuro nell'immediato post gara di Portogallo-Croazia 2-1: "Non è il momento di parlarne"

È un Luka Modric comprensibilmente e visibilmente deluso quello che si è presentato ai microfoni post Portogallo-Croazia 2-1, la sua ultima gara con la maglia del suo paese, terminata nel modo più amaro possibile: rete incassata all'ultimo e gol del pareggio annullato dal Var subito dopo. Il quotidiano croato Sportske Novosti ha riportato le dichiarazioni del fuoriclasse al termine della gara, che si sono aperte con una battuta controvoglia sul suo futuro e poi si sono concentrate sulla gara.

MODRIC, NON È IL MOMENTO DI PARLARE DI FUTURO

Luka Modric ha risposto così a chi gli ha chiesto del suo futuro: "Non è il momento di parlarne adesso. Lo scoprirete presto". Poi Modric ha commentato così la partita: "Possiamo analizzare la partita in due parti: nel primo tempo non siamo stati al nostro miglior livello, siamo rimasti piuttosto contratti, ma nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fenomenale. È stata una delle nostre migliori prestazioni, avremmo potuto chiuderla tranquillamente prima, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sprecato troppe occasioni, e poi sono successe alcune cose che per me hanno dell'incredibile. Ma tant'è. È difficile dire qualcosa di intelligente a caldo dopo la partita, non voglio dire la cosa sbagliata. Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato il secondo tempo, meritavamo di più, ma semplicemente il calcio è questo"