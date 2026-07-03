Il Portogallo vola con l'asse Leao-Ramos allo scadere: addio Modric

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L'asse rossonero Leao-Ramos piega la Croazia di Modric: Portogallo agli ottavi contro la Spagna, Luka termina la carriera in Nazionale

Partita incredibile nella notte italiana tra il Portogallo di Rafael Leao e Gonçalo Ramos e la Croazia di Luka Modric. Un sedicesimo di finale Mondiale che forse avrebbe meritato di vedersi qualche turno più avanti e che si è concluso con la vittoria dei lusitani in rimonta grazie al gol al 94° confezionato dai milanisti, il vecchio e il nuovo: super cross dalla sinistra di Rafael Leao e grande incornata in mezzo a due avversari di Gonçalo Ramos che manda così CR7 e compagni agli ottavi contro la Spagna.

ASSE LEAO-RAMOS, ADDIO MODRIC

La Croazia si era portata in vantaggio al minuto 53 grazie alla rete di Ivan Perisic, settimo gol realizzato in un Mondiale per lui. Il Portogallo però trova il pareggio con Cristiano Ronaldo su rigore un quarto d'ora più tardi. Nel finale l'asse Leao-Ramos decide la partita: grandi prestazioni per entrambi i giocatori del Milan. Chissà se giocheranno insieme in Portogallo... Eliminato così Luka Modric che pone fine alla sua leggendaria carriera con la Croazia, omaggiato da compagni e soprattutto avversari: Ramos il primo ad abbracciarlo, bello scambio anche con Rafa Leao e CR7. Adesso arriverà il tempo delle decisioni anche sul MIlan e sul prosieguo della carriera.