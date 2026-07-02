Liberali al Como: Moretto rivela le cifre del suo contratto. Visite mediche in Galles
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti su due giocatori che hanno già lasciato il Milan, vale a dire Mattia Liberali e Sandro Tonali:
NIENTE RITORNO AL MILAN PER LIBERALI: HA SCELTO IL COMO
"Chi ha lasciato il Milan al 100% è Mattia Liberali che un anno fa è passato al Catanzaro, con il Diavolo che ha comunque mantenuto il 50% sulla futura rivendita. L'operazione tra Catanzaro e Como è chiusa, con i lariani che pagheranno la clausola rescissoria da sei milioni, tre dei quali andranno appunto al Milan. Liberali firmerà un contratto di cinque anni con il Como che è sempre stato avanti in questa corsa. Cardinale ha fatto una call con il giocatore per provare a convincerlo a tornare in rossonero, ma il Como è sempre stata la squadra più vicina a lui. Liberali guadagnerà un milione di euro netto più bonus a stagione. Il giovane trequartista svolgerà nelle prossime ore le visite mediche direttamente in Galles dove si trova con la nazionale italiana".
TONALI AL TOTTENHAM: CI GUADAGNA ANCHE IL MILAN
"Vorrei soffermarmi su alcuni dettagli del passaggio di Sandro Tonali al Tottenham legati al Milan perchè i rossoneri guadagneranno una cifra considerevole perchè quando il giocatore è stato venduto al Newcastle il club milanista si era riservato il 10% sul profitto e in più guadagnerà anche una percentuale per quanto riguarda il contributo di solidarietà. Tonali, prima di partire per Londra, ha ammesso che se in un futuro più o meno lontano dovesse esserci la possibilità di tornare al Milan la valuterebbe seriamente".
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