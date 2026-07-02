Liberali al Como: Moretto rivela le cifre del suo contratto. Visite mediche in Galles

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro di due ex giocatori rossoneri, vale a dire Mattia Liberali e Sandro Tonali

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti su due giocatori che hanno già lasciato il Milan, vale a dire Mattia Liberali e Sandro Tonali:

NIENTE RITORNO AL MILAN PER LIBERALI: HA SCELTO IL COMO

"Chi ha lasciato il Milan al 100% è Mattia Liberali che un anno fa è passato al Catanzaro, con il Diavolo che ha comunque mantenuto il 50% sulla futura rivendita. L'operazione tra Catanzaro e Como è chiusa, con i lariani che pagheranno la clausola rescissoria da sei milioni, tre dei quali andranno appunto al Milan. Liberali firmerà un contratto di cinque anni con il Como che è sempre stato avanti in questa corsa. Cardinale ha fatto una call con il giocatore per provare a convincerlo a tornare in rossonero, ma il Como è sempre stata la squadra più vicina a lui. Liberali guadagnerà un milione di euro netto più bonus a stagione. Il giovane trequartista svolgerà nelle prossime ore le visite mediche direttamente in Galles dove si trova con la nazionale italiana".

TONALI AL TOTTENHAM: CI GUADAGNA ANCHE IL MILAN

"Vorrei soffermarmi su alcuni dettagli del passaggio di Sandro Tonali al Tottenham legati al Milan perchè i rossoneri guadagneranno una cifra considerevole perchè quando il giocatore è stato venduto al Newcastle il club milanista si era riservato il 10% sul profitto e in più guadagnerà anche una percentuale per quanto riguarda il contributo di solidarietà. Tonali, prima di partire per Londra, ha ammesso che se in un futuro più o meno lontano dovesse esserci la possibilità di tornare al Milan la valuterebbe seriamente".