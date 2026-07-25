Tottenham, già spesi 227 milioni sul mercato ma De Zerbi vuole altri rinforzi

vedi letture

Gli Spurs, dopo la pessima stagione appena conclusa, stanno costruendo una squadra con i fiocchi a Roberto De Zerbi. Sono già 227 i milioni spesi dagli inglesi al 25 luglio, cifra che il club non aveva mai speso in una singola sessione di mercato che, tra l'altro, non è ancora finita. Oltre ai 117 milioni per Sandro Tonali, gli Spurs hanno ingaggiato Mateus Fernandez a 85 milioni e Juan paul Van Hecke a 52 milioni.

il tecnIco italiano però non è ancora pienamente soddisfatto della campagna acquisti, tant'è che nelle scorse ore ha dichiarato quali sono i ruoli nei quali la società deve intervenire. Queste le sue parole."La nostra finestra di mercato non è ancora finita. Dobbiamo completarla e portare qui un altro paio di giocatori. Forse saranno di più, ma sicuramente non di meno".