Eriksen, ritornano i fantasmi di Euro2020: esce dal campo dopo un malore durante Danimarca-Ucraina
Sono stati attimi di terrori, ancora maggiori visto quanto successo durante Euro 2020 in Danimarca-Finlandia, quelli vissuti durante l'amichevole della nazionale danese contro l'Ucraina. Al minuto 65 il centrocampista si è accasciato a terra in preda ad un malore. Dopo minuti di trepidazione, fortunatamente il numero 10 si è alzato ed è uscito dal campo sulle sue gambe. Queste le parole del medico danese nel post-partita.
“Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene”.
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