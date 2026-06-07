Eriksen, ritornano i fantasmi di Euro2020: esce dal campo dopo un malore durante Danimarca-Ucraina

vedi letture

Attimi di paura durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina quando Eriksen si accascia atterra per un malore. Fortunatamente poi il danese si è alzato da solo ed è uscito dal campo con le sue gambe.

Sono stati attimi di terrori, ancora maggiori visto quanto successo durante Euro 2020 in Danimarca-Finlandia, quelli vissuti durante l'amichevole della nazionale danese contro l'Ucraina. Al minuto 65 il centrocampista si è accasciato a terra in preda ad un malore. Dopo minuti di trepidazione, fortunatamente il numero 10 si è alzato ed è uscito dal campo sulle sue gambe. Queste le parole del medico danese nel post-partita.

“Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene”.