Koleosho: "Io milanista fino al midollo grazie a Balo, Ronaldinho e Pato. Mi piacerebbe indossare la maglia del Milan"
Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it il talentuoso Luca Koleosho. Nato negli Stati Uniti da mamma italo-canadese e papà nigeriano, Koleosho è cresciuto in Spagna e rappresenta l’Under 21 italiana. Nel corso della sua carriera si è messo in mostra con le maglie dell’Espanyol Barcellona e del Burnley, prima di passare al Paris FC. La sua squadra dei sogni? Il Milan. Le sue dichiarazioni.
Luca, ma è vero che sei tifoso del Milan in Italia?
“Mi piacevano alcuni giocatori del Milan come Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Pato e tutti questi giocatori. E soprattutto Balotelli quando lui era al Milan. Mario era uno dei miei giocatori preferiti. Il Milan mi è sempre piaciuto.”
Leao non ti piace?
“Ovvio che sì! A me piace molto Leao da quando lui arrivò al Milan con Zlatan e contribuì alla vittoria dello Scudetto. Da allora lo seguo sempre e per me Leao è un punto di riferimento!”
Da ala ti ispiri a lui?
“Sì, quando lo vedo giocare mi dà ispirazione. Mi vedo sempre i suoi video su YouTube, gli highlights, le sue skills, i suoi gol… tanta roba!”
Tu sei un’ala destra ma giochi spesso anche a sinistra… magari un giorno potrai raccoglierne l’eredità?
“Sì, sarebbe bellissimo essere il suo erede. Se ho l’opportunità di andare in Italia, la coglierei al volo. Ho sempre tifato Milan… è il mio club preferito in Serie A. Forza Milan!”
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