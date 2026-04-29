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Koleosho: "Io milanista fino al midollo grazie a Balo, Ronaldinho e Pato. Mi piacerebbe indossare la maglia del Milan"

ESCLUSIVA MN - Koleosho: "Io milanista fino al midollo grazie a Balo, Ronaldinho e Pato. Mi piacerebbe indossare la maglia del Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 16:00ESCLUSIVE MN
di Francesco Finulli
fonte intervista di Alessandro Schiavone

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it il talentuoso Luca Koleosho. Nato negli Stati Uniti da mamma italo-canadese e papà nigeriano, Koleosho è cresciuto in Spagna e rappresenta l’Under 21 italiana. Nel corso della sua carriera si è messo in mostra con le maglie dell’Espanyol Barcellona e del Burnley, prima di passare al Paris FC. La sua squadra dei sogni? Il Milan. Le sue dichiarazioni.

Luca, ma è vero che sei tifoso del Milan in Italia?
“Mi piacevano alcuni giocatori del Milan come Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Pato e tutti questi giocatori. E soprattutto Balotelli quando lui era al Milan. Mario era uno dei miei giocatori preferiti. Il Milan mi è sempre piaciuto.”

Leao non ti piace?
“Ovvio che sì! A me piace molto Leao da quando lui arrivò al Milan con Zlatan e contribuì alla vittoria dello Scudetto. Da allora lo seguo sempre e per me Leao è un punto di riferimento!”

Da ala ti ispiri a lui?
“Sì, quando lo vedo giocare mi dà ispirazione. Mi vedo sempre i suoi video su YouTube, gli highlights, le sue skills, i suoi gol… tanta roba!”

Tu sei un’ala destra ma giochi spesso anche a sinistra… magari un giorno potrai raccoglierne l’eredità?
“Sì, sarebbe bellissimo essere il suo erede. Se ho l’opportunità di andare in Italia, la coglierei al volo. Ho sempre tifato Milan… è il mio club preferito in Serie A. Forza Milan!”