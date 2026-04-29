Hubner: "Nesta e Cannavaro farebbero fatica a difendere. Oggi ci vogliono sette minuti per arrivare a metà campo"

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L'ex bomber di Serie A Dario Hubner è stato ospite del podcast Centrocampo che, sui suoi canali social, ha pubblicato un'anteprima dell'intervista che sarà pubblicata nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile. Ha parlato diffusamente del calcio italiano e in particolare della crisi in cui è immerso, di cui la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva è solamente la punta dell'iceberg. Di seguito le parole di Hubner riportate nel trailer pubblicato su Instagram.

Le parole di Dario Hubner: "Il calcio è diventato un gioco, non dico da fighette ma... Oggi il difensore non ha la possibilità di difendere. Noi abbiamo avuto tantissimi difensori forti: Nesta, Cannvaro... Oggi farebbero fatica a difendere. Io ripeto, non sono razzista e non sono niente, ma una squadra come il Lecce che mi vince il campionato di Primavera e non ha un italiano in squadra, non possiamo pretendere di avere una Nazionale forte nel 2032. I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per far gol. Adesso guardiamo una partita di calcio e ci vogliono sette minuti per arrivare a metà campo: questo è calcio?"