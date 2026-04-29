Ordine: "La presenza di Jashari non modificherà il classico 3-5-2. Staffetta con Ricci"

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Ardon Jashari è pronto, finalmente, a ritagliarsi un ruolo di rilievo nella rosa del Milan. Il centrocampista svizzero, arrivato per 34 milioni dal Club Brugge la scorsa estate e condizionato da un infortunio grave al perone a inizio anno, avrà l'occasione di mettersi in mostra in queste ultime 4 gare della stagione, dopo l'infortunio di Luka Modric. A commentare questa opportunità e le sue conseguenze, il giornalista Franco Ordine che ne ha scritto sulle pagine sportive de Il Giornale questa mattina.

Il commento di Franco Ordine: "La presenza di Jashari non modificherà il sistema di gioco che resta confermato con il classico 3-5-2 che ha offerto una ripetuta prova di solidità proprio contro la Juve confermando alla difesa rossonera il ruolo di miglior reparto del campionato con i suoi 27 gol subiti, meno della metà finora rispetto a quelli incassati nella passata stagione dalle due gestioni tecniche, quella di Fonseca prima e di Conceição poi. L'unico quesito è legato alla condizione fisica di Jasha-ri e al ritmo partita tutto da recupera-re: per questo motivo è ipotizzabile la staffetta con Ricci"