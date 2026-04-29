In 68 minuti PSG e Bayern hanno segnato gli stessi gol dei Milan-Juve dal 2022 a oggi

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Una semifinale di Champions League con 9 gol non si era mai vista. Anche questo sono stati capaci di regalare il PSG e il Bayern Monaco nella serata di ieri sera, al Parco dei Principi, nella gara di andata. I parigini hanno vinto con l'incredibile risultato di 5-4, dopo essere stati in vantaggio addirittura per 5-2. Nove gol totali segnati in 68 minuti che hanno tenuti incollati al televisore milioni di appassionati in Europa e in giro per il mondo. Uno spettacolo che si pone in netta contrapposizione con quanto visto nell'ultimo weekend di Serie A, caratterizzato da tre gare finite 0-0 e salvato solamente dalle due gare del lunedì in cui sono stati segnati 6 e 5 gol.

A deludere, nel fine settimana, è stato soprattuto il big match Milan-Juventus: non tanto per il risultato di 0-0 ma proprio perché all'interno della gara, al netto di un gol annullato e di una traversa, non è successo niente. E rossoneri e bianconeri non sono nuovi a partite di questo genere negli ultimi anni. Infatti, Milan e Juve hanno segnato 9 gol totali negli ultimi 9 confronti, nell'arco delle ultime 4 stagioni, dal 2022 a oggi, considerando Serie A e Supercoppa. Un dato che parla da sè.

ULTIMI 9 INCROCI TRA MILAN E JUVE

8/10/2022, Milan-Juventus 2-0

28/05/2023, Juventus-Milan 0-1

22/10/2023, Milan-Juventus 0-1

27/04/2024, Juventus-Milan 0-0

23/11/2024, Milan-Juventus 0-0

03/01/2025, Juventus-Milan 1-2

18/01/2025, Juventus-Milan 2-0

05/10/2025, Juventus-Milan 0-0

26/04/2026, Milan-Juventus 0-0