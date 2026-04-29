Agresti sull'involuzione di Pulisic: "Sembra triste, impotente"

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Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il giornalista Stefano Agresti ha proposto il semaforo del turno numero 34 di Serie A Enilive che si è concluso nella giornata di lunedì con due partite: una luce verde, una luce gialla e una luce rossa. Quest'ultima, simbolo di momento negativo e bocciatura, è stata destinata a Christian Pulisic, giocatore ormai irriconoscibile rispetto alla prima metà di stagione, tanto che non segna dal 28 dicembre. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Agresti.

Le parole di Stefano Agresti sul rendimento di Christiana Pulisic: "Immalinconisce l’espressione un po’ così che Pulisic porta in giro negli stadi di mezza Italia in questo periodo. Sembra triste, impotente, come se non riuscisse a spiegarsi - nemmeno lui - cosa gli sta capitando e perché. Sicuramente non lo consolerà, ma neppure noi che ne apprezziamo le grandi qualità tecniche comprendiamo come sia possibile che non riesca più a metterla dentro. Stiamo parlando di un calciatore, Pulisic, che ha doti fuori dal comune: piede, corsa, senso del gol".