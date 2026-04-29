Agresti su Pulisic: "Mesi da fenomeno, ora è un disastro. Come se a Capodanno lo avessero spento"

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Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il giornalista Stefano Agresti ha proposto il semaforo del turno numero 34 di Serie A Enilive che si è concluso nella giornata di lunedì con due partite: una luce verde, una luce gialla e una luce rossa. Quest'ultima, simbolo di momento negativo e bocciatura, è stata destinata a Christian Pulisic, giocatore ormai irriconoscibile rispetto alla prima metà di stagione, tanto che non segna dal 28 dicembre. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Agresti.

Stefano Agresti sulla situazione di Christian Pulisic: "Fino alla fine del 2025 è stato un protagonista assoluto del campionato, probabilmente uno dei tre giocatori che hanno inciso di più. Ha contribuito tanto a tenere il Milan nelle primissime posizioni della classifica con i gol, con la continuità, con il contributo alla squadra. È come se a Capodanno lo avessero spento. Clic, buio. Non segna dal 28 dicembre, ora gioca insicuro, molle, sfiduciato. Ha fatto mesi da fenomeno, adesso è un disastro. Ma le qualità restano e il Milan deve solo pazientare, magari fino alla prossima stagione: il futuro non può non essere di Pulisic".