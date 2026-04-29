Lo United su Leao: ecco quali sono le tre contropartite che offrirebbe al Milan

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Secondo quanto viene riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester United sarebbe tornato a interessarsi a Rafael Leao. I Red Devils sono a due punti dalla qualificazione in Champions League e vanno a caccia di rinforzi di spessore per la propria rosa. L'obiettivo numero uno è in realtà Morgan Rogers, classe 2002 dell'Aston Villa, che però costa già quasi 100 milioni. In lista c'è anche il numero 10 rossonero che, dopo la stagione più negativa delle sette trascorse in rossonero, sembra destinato a salutare Milanello.

Nello scenario ideale, i dirigenti di via Aldo Rossi vorrebbero incassare solamente cash dall'eventuale cessione di Rafael Leao. Eppure il Manchester United, sempre secondo la rosea, avrebbe almeno tre contropartite tecniche da potersi giocare come pedine di scambio, di diverso valore. Una è una vecchia conoscenza come Joshua Zirkzee: l'ex Bologna ha giocato solo 21 volte, perlopiù spezzoni. Poi c'è il centrocampista Manuel Ugarte, anche lui fuori dai radar e proposto già alla Juventus dall'agente Mendes. Infine c'è Marcus Rashford, oggi in prestito al Barcellona che però non è detto possa esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni.