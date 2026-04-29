È sfida Kean-Sorloth per la maglia numero 9 del Milan

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Sono tante le previsioni che si stanno facendo in questi giorni in vista del calciomercato del Milan, diversi i nomi e le indiscrezioni messe sotto la luce di ingrandimento. Al di là di ogni discorso possibile, una cosa sembra certa sull'estate rossonera, a quattro giornate dal termine del campionato: l'obiettivo numero uno del Milan è un centravanti. Quest'anno non si possono prendere scommesse o giocatori da rilanciare, quest'anno serve una punta già fatta e finita, pronta a regalare una stagione da 15/20 gol a Max Allegri.

Anche in questo senso i nomi che sono stati fatti in questi giorni sono moltissimi. C'è l'occasione a parametro zero di portarsi in casa esperienza e usato sicuro come Robert Lewandowski, c'è la possibilità di sfruttare una formula conveniente con Goncalo Ramos, c'è l'opportunità di portarsi a casa Dusan Vlahovic da svincolato se non rinnovasse con la Juventus. Per i colleghi del QS, però, il casting è ridotto a due soli nomi: Moise Kean e Alexander Sorloth. Il primo è indicato come obiettivo principale: ha una clausola da 62 milioni attivabile fino a metà luglio ma il suo valore è calato. Il secondo vorrebbe trovare più spazio rispetto all'Atletico.