Allegri gradisce Alajbegovic ma la Roma si è mossa in anticipo: il punto

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Kerim Alajbegovic, salvo sorprese, l'anno prossimo giocherà in Serie A. L'Italia è pronta ad accogliere uno dei suoi aguzzini, uno di quelli che ha guidato la Bosnia Erzegovina al Mondiale nordamericano lasciando gli Azzurri a casa per la terza edizione consecutiva. Il talento classe 2007 è finito sul taccuino di praticamente tutti i top club italiani, tra cui anche il Milan: secondo il Corriere dello Sport Max Allegri gradisce il profilo di giocatore e potrebbe essere il sostituto di Nkunku nel momento in cui il francese sarà ceduto.

Il "problema" per il Diavolo, però, è che la Roma si è mossa in anticipo. I giallorossi, come continua il CorSport, hanno già ospitato il papà del giocaotre a Trigoria, accompagnato da Miralem Pjanic che fa da intermediario al trasferimento. La formazione capitolina si aspetta una risposta entro il mese di maggio, anche perché vorrebbe assicurarsi il calciatore prima del Mondiale che potrebbe fargli aumentare il valore. Attualmente al Salisburgo in prestito, Alajbegovic tornerà al Bayer Leverkusen ma solo di passaggio: vuole andare via. Il prezzo stimato del cartellino è di 25-30 milioni.