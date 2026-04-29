Fofana e Loftus-Cheek in uscita: interesse dall'Inghilterra

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Anche la prossima estate dobbiamo aspettarci un Milan che cambierà volto, con i vari reparti, specialmente centrocampo e attacco, destinati a modificare la propria fisionomia. E non si parla solamente di nuovi innesti ma anche di giocatori in odore di cessione: anche perché, pur non essendo una diretta conseguenza, per ogni calciatore che arriva ce ne è almeno uno che è pronto a salutare. In questo senso in mezzo al campo potrebbero essere ben due i rossoneri con le valigie in mano, come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport.

A inizio stagione Allegri aveva chiesto a entrambi, insieme, 15 gol. Oggi potrebbero salutare: Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Per il francese già a gennaio si erano fatte avanti due squadre turche ma il giocatore stesso aveva declinato l'offerta perchè non interessato a quel tipo di mercato. Le sue preferenze non sono cambiate ma ci sarebbero almeno due club di Premier League sulle tracce dell'ex Monaco: il Tottenham in caso di salvezza e l'Aston Villa. Per il Milan il prezzo non si discosta da quanto pagato un anno e mezzo fa: 25 milioni. Per Loftus-Cheek invece era vicino il rinnovo, poi andato in stand-by per un rendimento calato: in scadenza nel 2027, il Diavolo è pronto a lasciarlo partire anche chiedendo un po' meno del suo valore, così da poter alleggerire quantomeno il monte stipendi.