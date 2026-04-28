Moretto: "Lotito, i rapport freddi Tare-Lazio e la grande concorrenza: ecco perchè Gila-Milan non è un'operazione facile"
MilanNews.it
Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Mario Gila della Lazio: "Gila, da quello che so, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe uno dei più pagati al Milan. Vi posso dire poi che in queste settimane, il Milan inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio.
Non è una trattativa semplice perchè trattare con Lotito non è mai facile e anche perchè ci sono rapporti un po' freddi tra Tare e la Lazio. Aggiungo poi che su Gila c'è una grande concorrenza, quindi non è un'operazione facile. Il Milan però parlerà presto con la Lazio di Gila".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Lotito, i rapport freddi Tare-Lazio e la grande concorrenza: ecco perchè Gila-Milan non è un'operazione facile"
Dispiace tantissimo. Milan inguardabile: si faccia qualcosa per il futuro. Occasione d’oro…di Antonio Vitiello
Le più lette
3 Pellegatti non è contento del budget del Milan per il mercato: "Si parla di 30 milioni più i soldi delle cessioni"
4 Dalle richieste di Modric al Milan alla trattativa con la Lazio per Gila. Le ultime di Moretto sul mercato rossonero
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Brambati: "Allegri andrà ascoltato di più, lui la chiave per essere competitivi. Caso Rocchi? Non mi stupisco"
Dalle richieste di Modric al Milan alla trattativa con la Lazio per Gila. Le ultime di Moretto sul mercato rossonero
Pietro MazzaraChampions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
Andrea LongoniIl caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importanti
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com