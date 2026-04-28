Mercato Milan, gli innesti in difesa saranno due: oltre a Gila nel mirino c'è anche Kristensen dell'Udinese

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Il Milan è al lavoro per rinforzare anche la difesa in vista della prossima stagione e non è un mistero che il primo nome della lista sia quello di Mario Gila della Lazio. Ma, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo non è l'unico obiettivo, anche perchè gli innesti nella retroguardia milanista saranno almeno due (Daid Odogu andrà in prestito per giocare con continuità).

Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino anche Thomas Kristensen, difensore classe 2002 dell'Udinese e della nazionale Under 21 danese. In questa stagione, con la maglia della squadra friulana, il giocatore ha collezionato fino a questo momento 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche due gol (entrambi in campionato).