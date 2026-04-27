Passerini: "A San Siro c'era l’agente di Lewandowski, sogno non troppo proibito di Milan e Juve: sarà battaglia in estate"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentando Milan-Juventus: "Finisce come un po’ tutti si aspettavano: un punto di qua e un punto di là, Champions più vicina e amici come prima. Classifica alla mano il pareggio fa più comodo al Milan, che sale a 67 punti e conserva un rassicurante +6 sul quinto posto, ma parlare di occasione persa per la Juventus sarebbe sbagliato: i bianconeri allungano a 8 la striscia di risultati utili e consolidano il quarto posto, a quota 64, a +3 sulle inseguitrici. A entrambe servirà ancora uno sforzo per blindare il posto nella grande coppa e mettere le mani sul tesoro da 50 milioni che serve per rafforzarsi sul mercato, ma il traguardo ora è più vicino.

La partita, va detto, non è stata uno spot per la serie A: la Champions è un’altra cosa e lo sapevamo già, ma lo spettacolo è stato davvero modesto. Ha vinto la paura, in questi casi si dice così. E hanno perso gli attaccanti: di qua e di là, i peggiori in campo. Brillano solo le difese: quella rossonera è la seconda migliore d’Europa, quella bianconera non prende gol da 4 partite. Ci stiamo facendo l’abitudine: quarto 0-0 negli ultimi incroci fra il Diavolo e Madama, due big che da troppo tempo si stanno accontentando del quinto posto. «Un altro passo verso l’obiettivo, ora mancano 6 punti» sorride Allegri. «Eravamo troppo lenti, ma abbiamo dato continuità» commenta Spalletti.

Quello fra i due maestri toscani era anche il faccia a faccia fra due scuole di pensiero, due modi di intendere il calcio: Max il risultatista, Luciano il giochista. Anche se le categorie, si sa, tendono sempre a semplificare i concetti. A San Siro c’è il tutto esaurito, sono in 75.681, inclusi il patron rossonero Cardinale e Zahavi, l’agente di Lewandowski, sogno non troppo proibito di due club, che dopo aver battagliato per la Champions in campionato faranno altrettanto in estate per il mercato. In curva, i tifosi polemizzano per il caro prezzi e, considerato lo show, qualche ragione ce l’hanno".